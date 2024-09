Andiamo a fumare ma scappano dal ristorante senza pagare… Succede in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) Due giovani di Aprilia, dopo aver tentato di evitare il conto in unsu via Toscanini, si sono trovati costretti a fare marcia indietro grazie alla minaccia del titolare di pubblicare le loro immagini sui social. Il gesto di fuga è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza delOyo, gestito da Enzo, che ha poi pubblicato un post sui social chiedendo ai ragazzi di assumersi le proprie responsabilità. La fuga dale la riconciliazione I due giovani, con la scusa di uscire a, si sono allontanatipagare il conto. Dopo la diffusione delle immagini sui social, si sono messi in contatto con il titolare per chiedere scusa e hanno promesso di saldare il conto. Enzo, il proprietario, ha deciso di chiudere il casoprocedere con una denuncia.