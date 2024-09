Ancora un’aggressione ai danni di medici questa volta a Bolzano

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 17 settembre 2024)nel mirino.aidi, nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale San Maurizio. Un uomo di 57 anni, in passato in cura nello stesso reparto, ma attualmente non ricoverato, ha colpito il medico con un coltello da cucina alla schiena. Le ferite sono risultate solo superficiali. L’uomo è poi fuggito ma è stato rintracciato dalla polizia, intervenuta sul posto. L’aggressore è stato denunciato in stato di libertà per lesioni volontarie aggravate dall’uso dell’arma. Accompagnato negli uffici della Questura, l’uomo di 57 anni ha ammesso le proprie responsabilità, senza tuttavia essere in grado di darne una giustificazione plausibile.