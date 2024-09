Alessandro Araimo | Sfide e Strategie a lungo termine per il NOVE con Amadeus

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 17 settembre 2024)EVP & MD Italy & Iberia, WBD ha discusso di fronte ai giornalisti dopo l'evento di presentazione della nuova stagione televisiva del gruppo Warner Bros Discovery lee ledel settore televisivo, evidenziando un panorama competitivo caratterizzato da consumi abituali e una forte concorrenza, con Rai 1 e Canale 5 dominanti. Ha sottolineato che, sebbene i risultati finali saranno visibili solo aldella stagione, è fondamentale mantenere un approccio strategico e paziente. Con oltre 200 episodi previsti per l'anno, il progettoche porta sulil suo programma di successo "Chissà chi è" (ex I Soliti Ignoti) richiede tempo e dedizione per crescere.ha annunciato una campagna di marketing mirata per gli show di, simile a quella per Fabio Fazio, concentrata sui format di grande impatto e alto potenziale di ascolti.