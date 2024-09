Al Jam Session di Cesenatico omaggio a Frank Sinatra con Stevie Kay

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Dall' Inghilterra, l'ospite InternazionaleKay salirà sul palco il 27 settembre al Jamdi.Da “My Way” a “Fly Me to the Moon” fino a “New York, New York”, preparati a un viaggio musicale che ti emozionerà e ti farà rivivere l’eleganza e lo stile di un'epoca senza