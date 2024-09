Accusata di avvelenare il marito col topicida scontro di perizie in aula

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di martedì 17 settembre 2024)tra periti in Tribunale a Rimini dove una moldava 47enne è a processo con l'accusa di tentato omicidio in quanto sospettata di aver avvelenato il cibo delcon del. La donna, difesa dall'avvocato Luca Greco, era finita agli arresti domiciliari nell'ottobre del 2023 in