Ztl via Pignolo e Città Alta si attivano le telecamere | ecco le date da segnare in rosso

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bergamo. 30 ottobre e 14 novembre 2024. Queste le dueda cerchiare inper i residenti die di via(ma non solo). Il Comune di Bergamo ha infatti comunicato come in questi specifici giorni si attiveranno leposte rispettivamente ai varchi della Ztl notturna di viae della Ztl di via San Lorenzo (attiva dallo scorso maggio 24 ore su 24). “Si tratta di una piccola novità ma di grande rilievo per i cittadini – commenta l’assessore alle Politiche della mobilità del Comune di Bergamo Marco Berlanda -. La prima effettiva entrata in vigore del provvedimento è prevista per fine ottobre, di modo da dare il tempo a residenti e non di regolamentare la loro situazione”.