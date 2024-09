Zelensky richiede armi a lungo raggio | appello agli alleati e nuove dinamiche internazionali

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha lanciato unurgente, inclusa l'Italia, per ottenerein grado di colpire le basi militari russe in territorio russo. In un messaggio ai partner occidentali,ha sottolineato l'importanza di questa capacità per contrastare gli attacchi russi, come quelli recenti a Kharkiv, Sumy e Donetsk. "Ogni attacco russo dimostra che abbiamo bisogno di questa capacità : attendiamo decisioni da Usa, Regno Unito, Francia, Germania e Italia per salvare vite umane", ha dichiarato il presidente ucraino. La sua richiesta si basa sulla convinzione che solo una risposta sistematica, attraverso l'uso di missili a, possa contrastare efficacemente le operazioni militari russe.