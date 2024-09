Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Camminare non è mai stato così divertente! Indossa le nostre cuffie e lasciati trasportare, balla, canta, fai nuove amicizie e goditi ogni passo, perché il benessere non deve mai essere noioso! Camminare inMODE sarà straordinariamente eccitanteuna vera festa in movimento