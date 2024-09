VIDEO Team Altamura-Benevento al ‘San Nicola’ esultano i giallorossi quasi sul gong | gli highlights del match

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il 4-1 rifilato al Potenza, ildi mister Auteri si ripete anche al San Nicola contro il. A decidere ille reti di Berra e Lanini in zona Cesarini. Le fasi salienti delfornite dal canale ufficiale della Serie C Now. L'articolo, alsul: glidelproviene da Anteprima24.it.