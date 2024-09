Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024) SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO CODE TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSISMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TIVOLI E VILLANOVA DIREZIONEServizio fornito da Astral