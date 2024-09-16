Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 10:30 (Di lunedì 16 settembre 2024) Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CON CODA TRA AURELIA E PORTUENSE SULL’ AURELIA INOLTRE SI REGISTRA UN ALTRO INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO CON CODA A PARTIRE DA MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA E SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA A91 ROMA FIUMICINO DOVE CI SONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’A12 E L’AEREOPORTO VERSO FIUMICINO E UN ALTRO INCIDENTE E’ SEGNALATO SULL’A1 TRA NODO DELL’A24 ED IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD INFINE, CODE SULLA CASSIA BIS TRALE RUGHE E CASAL DE CEVERI E SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO, VERSO LA CAPITALE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 09:15 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CON CODA TRA AURELIA E PORTUENSE SULL’ AURELIA INOLTRE SI REGISTRA UN ALTRO INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO CON CODA A PARTIRE DA MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA E SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA A91 ROMA FIUMICINO DOVE CI SONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’A12 E L’AEREOPORTO VERSO FIUMICINO E UN ALTRO INCIDENTE E’ SEGNALATO SULL’A1 TRA NODO DELL’A24 ED IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD INFINE, CODE SULLA CASSIA BIS TRALE RUGHE E CASAL DE CEVERI E SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO, VERSO LA CAPITALE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 08:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CON CODA TRA AURELIA E PORTUENSE SULL’ AURELIA INOLTRE SI REGISTRA UN ALTRO INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO CON CODA A PARTIRE DA MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA E SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA A91 ROMA FIUMICINO DOVE CI SONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’A12 E L’AEREOPORTO VERSO FIUMICINO E UN ALTRO INCIDENTE E’ SEGNALATO SULL’A1 TRA NODO DELL’A24 ED IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD INFINE, CODE SULLA CASSIA BIS TRALE RUGHE E CASAL DE CEVERI E SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO, VERSO LA CAPITALE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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