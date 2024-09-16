Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 08:45 (Di lunedì 16 settembre 2024) Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 08:15 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CON CODA TRA AURELIA E PORTUENSE SULL’ AURELIA INOLTRE SI REGISTRA UN ALTRO INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO CON CODA A PARTIRE DA MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA E SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA A91 ROMA FIUMICINO DOVE CI SONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’A12 E L’AEREOPORTO VERSO FIUMICINO E UN ALTRO INCIDENTE E’ SEGNALATO SULL’A1 TRA NODO DELL’A24 ED IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD INFINE, CODE SULLA CASSIA BIS TRALE RUGHE E CASAL DE CEVERI E SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO, VERSO LA CAPITALE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA A91 ROMA FIUMICINO DOVE CI SONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’A12 E L’AEREOPORTO VERSO FIUMICINO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 A PARTIRE DA TOR VERGATA FINO AL RACCODO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO, VERSO LA CAPITALE INFINE, CODE SULLA CASSIA BIS TRALE RUGHE E CASAL DE CEVERI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 19:30 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA DIREZIONE ROMA PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA DIREZIONE ROMA SULLA STATALE PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA VIA DEL SASSONE E VIALE DI MARINO DIREZIONE APPIA SEMPRE PER INCIDENTE CODE IN VIA NETTUNENSE ALTEZZA VIA CANCELLIERA DIREZIONE ROMA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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