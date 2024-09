Venti sordi sott' acqua dove siamo tutti uguali | l' incredibile esperienza all' Y-40

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il pollice e l’indice uniti, come a voler formare un cerchio, per dire che va tutto bene; il pugno chiuso, con il pollice puntato verso l’alto o verso il basso, per indicare a chi sta guardando se è il caso di risalire o di continuare con la discesa; l’indice e il medio verso gli occhi quando c’è