Valtidone Wine Fest | a Trevozzo un pieno di emozioni tra tradizione ed enogastronomia

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non a caso si chiama da sempre DiTerreDiCibiDiVini e..DiOli la tappa in Alta Val Tidone del, perché riesce ad unire in un fine settimana di eventi straordinari il territorio e le sue eccellenze agroalimentari, enogastronomiche e culturali. Anche l’appuntamento di