Usa 2024 l' uomo che mirava a Trump è il 58enne Ryan Routh

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'armato al club di golf di Donaldè stato identificato comeWesley, 58 anni. Lo riportano i media Usa.ha frequentato la North Carolina Agricultural and Technical State University e nel 2018 si è trasferito alle Hawaii. Sui suoi social ha postato più volte in merito alla guerra in Ucraina, tentando anche di reclutare soldati per la causa di Kiev.