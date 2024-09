Una passeggiata teatrale nel centro storico di Arezzo con Giorgio Vasari

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di lunedì 16 settembre 2024) Unaper ildiaccompagnati da una guida d’eccezione:. L’appuntamento è fissato per le 16.00 di sabato 21 settembre e per le 10.30 di domenica 22 settembre quando, con partenza da Museo di Casain via XX Settembre, verrà messo in scena lo