Una binocular classroom al parco per osservare il cielo di notte

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Mercoledì 25 settembre, dalle 20, presso ildelle Ginestre, in via Salita di Oriolo a Faenza, torna la: lezioni di astronomia pratica svolte all'aperto, osservando ilcol binocolo. Ad ogni partecipante verrà affidato in prestito un binocolo 8x40, una torcia a luce