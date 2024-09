Un posto al sole e il confine tra giusto e sbagliato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Anche se non dirai la verità, sei dalla parte del". È questa la convinzione di Diego, che sollecita Ida a mentire in tribunale, per avere l'affido del figlio. E invece non sarà così. Anche Ferri sta mettendo in atto la sua strategia, coinvolgendo, a loro insaputa, Filippo e Serena a cui vorrebbe venisse affidato il bambino, al suo. La figura borderline di Lara invece è sempre in bilico. E Marina cerca di mediare tra tutte le parti del palazzo. Stupisce solo che Niko, fin qui avvocato scrupoloso e giudizioso (come potrebbe essere diversamente per il figlio della signora Giulia) difenda in tribunale una linea falsa, ma sin dall'inizio di questa vicenda abbiamo notato come i "buoni" in questo caso siano diventati "cattivi" per la teoria del fine che giustifica i mezzi. Abbiamo il sospetto che di fronte al giudice questa linea non varrà. Come non vale davanti ai telespettatori.