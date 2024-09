Un 8 Oro regala 30mila euro | si festeggia nel napoletano grazie alla vincita

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Festa grande ad Afragolaal 10eLotto. Nel comune alle porte di Napoli, infatti, sono stati vintiin seguito a un “8 Oro” in un'estrazione frequente.Da segnalare - come riporta Agipronews - anche altre vincite in Campania: una da 9milaa Vairano Patenora, una da 8mila