Ucciso dopo il concerto dei Subsonica a Firenze l’accusato ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Va agli arrestiIbrahimi Senad, accusato di omicidio preterintenzionale per l'aggressione aldeial Mandela Forum diche costò la vita ad Antonio Morra, lo scorso 11 aprile. Cosi ha deciso il gip Fabio Gugliotta che ha accolto le richieste dei difensori Luca Maggiora e Lapo Bechelli. I legali hanno anche ottenuto che Senad, 48 anni veronese di origine kosovara e una serie di precedenti, venga processato con rito abbreviato. Prima udienza il prossimo 19 novembre davanti al gip Gigliotta. Insieme a lui è stato ammesso al rito alternativo anche Cristian Corvo, fiorentino di 29 anni, imputato di lesioni pluriaggravate dalla minorata difesa e dal concorso di persona. Quella sera, Senad e Corvo erano in servizio come facchini al Mandela Forum per una ditta esterna che si occupa del montaggio e dello smontaggio del palco.