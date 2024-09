Tutti in linea

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set –. C’è quella che tengono i soldati, per resistere all’urto nemico. C’è quella che si segue, per non perdersi. C’è quella che delimita il perimetro di un oggetto e, così facendo, lo definisce, ne costituisce l’identità. Qual è lache definisce il Primato Nazionale, che ne costituisce l’identità, che gli permette di non perdersi, che lo protegge dagli attacchi nemici? Il fresco addio alla redazione di Stelio Fergola, che ha portato avanti questo sito in condizioni non semplici con onore e professionalità, pone, nelle sue stesse parole, una questione di. Lo stesso è accaduto quando, una settimana fa, il sottoscritto ha pubblicato su questo sito un lungo, per certi versi doloroso, ma per altri anche doveroso articolo sul libro Teoria Europa, di Darya Dugina.