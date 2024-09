Tribunali di giustizia e d' amore in Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Alla fine è Roberto Ferri a dire tutta la verità in tribunale, mentre Ida e tutti quelli chiamati da lei a testimoniare sono costretti a mentire per farle tenere il bambino. E così, con una trovata autorale questa volta davvero geniale, i ruoli si ribaltano: chi è naturalmente dalla parte della ragione passa da quella del torto, e viceversa. I telespettatori, che per la maggior parte tifano per i “buoni”, questa volta si ritrovano spaesati. Mentre non lo saranno i giudici, che facilmente individueranno chi mente tra le parti. Strategia che, processualmente, non depone a favore della ragione, del buon senso e della. Ai piani bassi del palazzo invece Silvia continua a mettersi in mezzo tra Guido e Claudia, convinta di poterli convincere a stare lontano l’uno dall’altra. Strategia che porterà Mariella a illudersi ancora una volta, allungando solo la sofferenza.