Traffico Roma del 16-09-2024 ore 20 | 00

(Di lunedì 16 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code perin carreggiata esterna tra laFiumicino allanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia Veientana via Ferrari e poi tra Nomentana e Prenestina e rallentamenti e code in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare permangono code sulla tangenziale è stata da lavori da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in questo caso difficoltà dovute oltre ai lavori anche per gli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 20:45 è in programma lazio-verona previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ci sono problemi diè rientrata aanche su via Flaminia e su via Salaria di ...