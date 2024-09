Traffico Roma del 16-09-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità permangono code sulla tangenziale interessata da lavori da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni via proposito della tangenziale ricordiamo che per lavori è chiusa la rampa per la Prenestina per chi percorre la tangenziale in direzione di San Giovanni evitabili ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo nella zona di Porta Maggiore e sulla tangenziale da via Prenestina a viale Castrense in questa direzione in Prati lavori in piazza Risorgimento per cui è cambiata la viabilità in particolare è chiuso il tratto tra Viale Bastioni di Michelangelo in via del Mascherino attenzione alla segnaletica allo stadio Olimpico alle 20:45 Lazio Verona previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico inevitabili ripercussioni al Flaminio al della ...