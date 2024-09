Traffico Roma del 16-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazionein aumento sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Laurentina ed Appia stessa situazione carreggiata interna tra Cassia Veientana e via Salaria incidente in uscita dalla città su via Flaminia in fila 3 via Cassia e viale di Tor di Quinto incidente anche in zona San Giovanni tra via Magna Grecia e via Britannia inevitabili ripercussioni per ilè per un altro incidente difficoltà su via Della Lega Lombarda all’altezza di Piazzale delle Province permangono Code in prossimità dei lavori sulla tangenziale da Tor di Quinto alla Salaria in direzione di San Giovanni via proposito della tangenziale ricordiamo che per lavori è chiusa la rampa per la Prenestina per chi percorre la tangenziale in direzione di San Giovanni inevitabili ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo nella zona di Porta ...