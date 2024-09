Traffico Roma del 16-09-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazioneintenso in ulteriore aumento su tutte le consolari in entrata acode sull'Aurelia tratti da Malagrotta a via Aurelia Antica stessa situazione sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe incolonnamenti sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est da via delle Valli alla Salaria in direzione dello stadio è da via Tiburtina a viale Castrense in direzione San Giovanni nel quadrante Sud code sulla via del mare la via Ostiense Tra Acilia e Vitinia altre cose su via Cristoforo Colombo tra via Pindaro via di Malafede è lungo la Pontina da Pomezia a Castelno