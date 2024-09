Toni Bisogna dare tempo a Juve e Milan Lautaro giocatore top

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 16 settembre 2024) LOS ANGELES (ITALPRESS) – “ntus ehanno cambiato tecnici, modo di giocare e tanti giocatori, il percorso sarà un po’ più lungo per loro. Per quanto riguarda gli attaccantiormai è unimportante a livello mondiale, poi penso che Vlahovic con il nuovo gioco dellapossa far bene, ma io spero che venga fuori anche un centravanti italiano, sarebbe un bene anche per la Nazionale di Spalletti”. Luca, a Los Angeles per promuovere il match tra vecchie glorie che si disputerà l’1 dicembre a Hollywood, affronta i temi del calcio italiano in un’intervista all’agenzia Italpress. col/ari/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo