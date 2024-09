Titoli falsi per accedere a concorsi nella scuola | 9 arresti in Calabria Lazio e Puglia I nomi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 16 settembre 2024) I finanzieri del comando provinciale di Bari e BAT hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica . I destinatari del provvedimento, insieme ad altre 30 persone, sono indagati a vario titolo e in concorso tra loro, per reati di associazione per delinquere , truffa aggravata