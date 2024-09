Terremoto fortissimo magnitudo 5 4 L’epicentro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Oggi, 16 settembre 2024, alle ore 16:40:21 (ora italiana), la Romania è stata colpita da undiMwp 5.4. L’evento sismico, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto come epicentro una zona situata a 6 km a nord di Ca?oca, località nel sud-est del Paese. L’ora locale del sisma era le 17:40:21. La scossa è stata rilevata a una profondità di 131 km, un fattore che potrebbe aver attenuato l’impatto diretto sulla popolazione, ma al contempo diffondere la percezione delsu un’area vasta. La profondità elevata, infatti, spesso riduce i danni immediati, ma il sisma potrebbe essere stato avvertito anche in città più lontane dal. Le autorità locali non hanno ancora riportato danni significativi o vittime, ma la situazione è in continuo aggiornamento.