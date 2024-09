Terremoto a Catania due scosse lungo la costa | la più intensa di magnitudo 3 3

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 –lacatanese, duecon epicentro in mare nella zona di Giarre, tra Taormina e Acireale. La prima di3.3 intorno alle 2 di questa mattina (alle 2.08 per l’esattezza) ad una profondità di 23 chilometri. La seconda esattamente due ore dopo, alle 4.08: è stata più leggera, con2 a una profondità di 20 chilometri. Non ci sarebbero danni a persone o cose.