Terracina Borgo Hermada sia una risorsa e non un problema l’appello del segretario Palmacci Azione

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 16 settembre 2024)– “Avive oltre il 30% della popoldi. Una realtà, questa, che pur esprimendo una certa vitalità sembra compressa, come se avesse un freno a mano tirato. Le Amministrazioni Comunali che si sono succedute non hanno promosso progetti destinati alla attrattività, alla riqualific, alla valorizze rivitalizzdel. E L'articolo/ “sia unae non un”,del): “ Temporeale Quotidiano.