Tep nuovi assistenti alla sicurezza a bordo dei bus notturni

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nuove iniziative per la sicurezza: presenza di steward alle fermate principali. Sono state presentate questa mattina, in una conferenza stampa in Municipio, le tante novità che riguardano il servizio invernale dei bus TEP, attivo proprio a partire da oggi. Gli interventi rispondono alle esigenze