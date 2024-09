Tabellone Wta Hua Hin 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ildel torneo Wta 250 di Hua Hin: ecco di seguito iturno dopo turno e glistabiliti dal sorteggio. L’ucraina Dayana Yastremska guida il seeding, seguita dalla ceca Katerina Siniakova. Non sono presenti giocatrici italiane. Di seguito ecco ilcompleto del torneo sul cemento thailandese. MONTEPREMI COPERTURA TVWTA HUA HINPRIMO TURNO (1) Yastremska vs Hontama (WC) Tararudee b. (WC) Naklo 6-0 6-1 (Q) Wei vs (Q) Gao (Q) Hartono vs (7) Uchijima (3) Xin. Wang vs Sherif Bondar vs Masarova Siegemund b. Parks 6-4 6-3 (5) Xiy. Wang b. Golubic 7-5 6-1 (8) Gracheva b. Preston 6-1 6-4 (WC) Zhang vs Fett (Q) Sawangkaev vs Sramkova Tsurenko vs (4) Linette (6) Volynets b. Tauson 7-6(2) 4-6 6-3 Zidansek b. (Q) Prozorova 2-6 6-3 6-1 Podoroska vs (Q) Laskutova (2) Siniakova b.