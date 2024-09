Stipendi docenti Valditara | Sono bassi non per colpa nostra Noi abbiamo a cuore il problema e stiamo migliorando

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha dichiarato in un'intervista a Il Tirreno che glidegli insegnanti italiani nonpiù i piùd'Europa. Secondo il Ministro, il governo ha fatto molto per migliorare la situazione degli insegnanti, con due rinnovi contrattuali in due anni e un aumento del 17% degli. L'articolo: “non per. Noiil” .