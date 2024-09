Starmer incontra Meloni | dalla guerra in Ucraina all' immigrazione irregolare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Villa Doria Pamphilj è lo sfondo del terzo incontro tra il primo ministro britannico Keire la presidente del Consiglio Giorgia, dopo il vertice Nato a Washington e l’European Leaders Summit in Inghilterra. Dall’invasione russa dell’alle relazioni economiche tra Londra e Roma passando per la gestione dei flussi migratori, i due leader si confrontano su diversi dossier. In particolare, il controllo dell’: in una nota di Downing Street si precisa che quello italiano è un modello da seguire perché “ha registrato un calo del 60 per cento della migrazionevia mare nell’ultimo anno grazie a una rigorosa applicazione delle norme e alla cooperazione internazionale”.