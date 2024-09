Sottorete torna e allarga la squadra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 –la. La trasmissione di Teletruria dedicata al campionato di serie C con focus sull’Arezzo, riparte lunedi 16 settembre. Rigorosamente in diretta, il lunedi alle 21.30, in simbiosi con Studio Stadio quando concomitante con le partite dell’Arezzo,sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Barbara Perissi. Confermato anche il collega Fausto Sarrini. Quest’anno la trasmissione propone un collegamento con la postazione al caffè Menchetti in zona Tribunale dove ci sarà Nicola Brandini pronto ad intervistare il suo ospite della settimana. Non solo calcio in questo caso ma personaggi con la passione sportiva nel sangue.