Serie D | Livorno-Trestina 2-1 Indiani | Gara complicata ma abbiamo voluto la vittoria Mercato chiuso? Spero di no

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) All'ultimo respiro. Il, al debutto in campionato, ha superato in extremis per 2-1 ilal Picchi al termine di unasofferta, con la formazione dipassata per prima in svantaggio. A ribaltare le sorti della, nella ripresa, ci hanno poi pensato Luci e Dionisi, che