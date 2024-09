Semifinali Louis Vuitton Cup dove vedere Luna Rossa contro American Magic in tv e streaming orari e classifica

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lunedì 16 settembre 2024torna a sfidaredopo due giorni di regate di semifinale nellaCup, scopriamo l'o, lala diretta in tv e. Alla squadra italiana basta una vittoria per ottenere il pass per la finale.Lo