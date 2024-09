Scuola | Mattarella ‘genitori non diano ansie a figli ricostruire patto con insegnanti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cagliari, 16 set. (Adnkronos) – “Lapuò molto, ma non può tutto. Una partecipazione attiva e positiva delle famiglie è essenziale nel processo educativo. Purtroppo si registrano segnali che ileducativo tra famiglie e insegnanti sia a volte incrinato. Occorre ricostruirlo ovunque. Con pazienza e fiducia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico al Convitto nazionale ‘Vittorio Emanuele secondo’ di Cagliari. “I genitori -ha aggiunto il Capo dello Stato- devono essere sempre attenti a non trasferire le lorodi successo sui ragazzi. Devono vedere nei docenti non una controparte ma interlocutori che aiutano nella formazione, evitando di trasmettere ai ragazzi un senso di indifferenza o addirittura di superiorità rispetto alle regole che ne distruggerebbe il futuro.