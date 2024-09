Scoperto ' Polo' di falsi diplomi a Foggia | nove arresti 8mila euro per un attestato ' carta-straccia'

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) C’era anche un ‘’ a, nella vasta rete di 'cifi' attiva in Puglia e scoperta dalla Guardia di Finanza nella maxi operazione che ha portato, all’alba di oggi, 9 persone in carcere e sequestri di beni per un valore complessivo di circa 10milioni di.In particolare, la