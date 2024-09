Schindler Italia | Puntiamo a una crescita costante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) IMPORTANTE CAMBIO al vertice per. Matteo Napoli è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della consociatana del gruppo multinazionale svizzero, tra le aziende leader a livello mondiale nel settore degli ascensori e delle scale mobili. Quarant’anni, originario della provincia di Udine, Matteo Napoli si laurea in Management, Economia e Ingegneria industriale presso il Politecnico di Milano e nel 2009 entra giovanissimo income addetto alla vendita di nuovi impianti. Si unisce al Global Talent Program diGroup, ricoprendo nel corso degli anni posizioni di crescente responsabilità sia inche all’estero. Nel 2012 si trasferisce a Madrid e diventa executive assistant del vicepresidente e membro del comitato esecutivo del Gruppoper l’Asia Pacific, India and Middle East.