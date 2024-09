Schianto tra auto e moto nel Pescarese morto il cuoco palermitano Maurizio Scialabba | aveva 50 anni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un uomo di 50in un incidente stradale a Loreto Aprutino, un piccolo comune in provincia di Pescara. La vittima è il. L'uomo ha perso la vita sabato 14 settembre. Per circostanze ancora da chiarire, il 50enne, in sella alla sua, si è scontrato con una vettura che viaggiava nel senso di marcia opposto.