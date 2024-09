Saronno rapina alle Poste due donne colte da malore

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 16 settembre 2024) Unaquesta mattina ha provocato anche ildi due persone che erano presenti nell’ufficio di via Varese. E’ successo8,35, orario di apertura della filiale delledi via Varese.di, duesoccorse da ambulanza Al momento non ci sono ancora dettagli ufficiali