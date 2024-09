San Lorenzo si mobilita contro la tensostruttura per i senza dimora

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sannon ci sta. O meglio: il comitato di quartiere, da sempre particolarmente attivo per il decoro e la sicurezza, si attiva per far sentire la propria voce sull'argomento accoglienza. Il tema è quello della, che durante il Giubileo dovrà accogliere i, ed è