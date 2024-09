Sampdoria si valuta un ‘provvedimento’ non punitivo contro la squadra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’arrivo in panchina di Andrea Sottil non ha portato i frutti sperati e la situazione in casaè sempre più delicata. I blucerchiati sono reduci dal koil Cosenza e occupano l’ultimo posto in classifica. Lasi è ritrovata questa mattina al centro sportivo per cominciare la preparazione in vista della garail Sudtirol di sabato prossimo.