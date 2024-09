Salvini attacca i magistrati e la sinistra | Il governo è sotto assedio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un Consiglio federale straordinario della Lega per fare da scudo al vicepremier e ministro, nonché leader del Carroccio, Matteo, per il quale i pm del processo Open Arms chiedono la condanna a 6 anni per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. “Si tratta di un processo politico e di un tentativo delladire iled il diritto alla difesa dei confini nazionali”, dice. Che annuncia: il prossimo raduno leghista di Pontida, in programma il 6 ottobre, “sarà una grande mobilitazione per il diritto alla sicurezza dei cittadini italiani, per la libertà di pensiero e di parola, per il rispetto della sovranità popolare e nazionale”. Il consiglio federale della Lega fa da scudo aha aggiunto: “Tutta Europa, compresa quella con i governi socialisti, sta presidiando i confini e aumentando controlli ed espulsioni”.