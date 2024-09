ROSSETTO E CAFFÈ di SAL DA VINCI è DISCO D’ORO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) “” di Sal Daha ricevuto il, riconoscimento assegnato per le vendite significative di un album. L’artista sarà in concerto all’Arena Flegrea di Napoli il 25 e il 27 settembre. A Sal Daarriva ilper “” Sal Daconquista ilcon il suo ultimo singolo, un brano che ha scalato le classifiche estive e continua a collezionare milioni di stream e visualizzazioni. Attualmente, il brano ha totalizzato 13 milioni di streaming su Spotify e 23 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un successo straordinario per l’artista, che ha espresso profonda gratitudine verso i suoi fan attraverso i social, ringraziandoli per il supporto che ha reso possibile questo importante traguardo.