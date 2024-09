Roma Culture 4 all | la cultura si fa innovativa ed è alla portata di tutti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Passeggiateli per ragazzi con disabilità nelladel futuro e dell’innovazione Rome Future Week è la settimana in cuisi guarda allo specchio e fa i conti con sé stessa sui temi del futuro e dell’innovazione: luogo ideale per proporre il visionario progetto '4 All', lanciato lo scorso giugno dall’Associazione Anima di