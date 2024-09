Rimini Inaugurazione della nuova palestra del Liceo Linguistico ed Economico Sociale spazio di crescita e di futuro

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una giornata di festa, sorrisi e tanta emozione: questa mattina, oltre al primo giorno di scuola per tanti ragazzi, è stato anche il ‘primo giorno’ per ladelValgimigli di Viserba, un’opera molto attesa che finalmente diventa realtà per gli studenti e tutto il personale scolastico.