Ricagno tutte le sfumature della natura nella nuova collezione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Per la spring-summer 2025 un inno alla bellezzae alla femminilità contemporanealesono racchiusespring summer 2025 di, 'Walk Shades of Nature'. Rigorosamente Made In Italy, laè un inno alla bellezzae alla femminilità contemporanea. Energia ed eleganza convergono